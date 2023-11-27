Karagümrük, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ateş püskürdü

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye Fatih Karagümrük konuk oldu. 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Karagümrük teknik sorumlu Atılay Canel, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan VavaCars Fatih Karagümrük takımının teknik sorumlusu Atılay Canel, hakem kararlarına tepki gösterdi.





Canel, Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, oynadıkları oyunla nasıl bir takım olduklarını gösterdiklerini belirtti.

'AHLAKSIZLAR!'

"Karagümrük'ün nasıl bir takım olduğunu gösterdik. Kendi isteklerini haklı görenlere ve kendilerine hizmet etmeyi görev edinen ahlaksızlara Allah'tan başka kimse bir şey yapamaz. Güzel bir maç oldu. Açıkça penaltımız VAR'daki arkadaş yüzünden verilmedi.





'EMEKLERİMİZ BOŞA GİDİYOR'

"Bizler çok çalışıyoruz. Fakat bir kişi yüzünden puan alamadan buradan ayrılıyoruz. 30- 40 kişi hizmet ediyor ama VAR'daki bir kişi yüzünden kaybediyoruz. Orta hakemi yaktı. Yaptığımız hizmetler boşa gitti."