Kars'ta Muaythai Sporcularından Sarıkamış Şehitlerine Saygı Yürüyüşü

Minik ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası için Kars'a gelen muaythai sporcuları, Sarıkamış şehitlerini anmak amacıyla Allahuekber Dağları eteklerinde saygı yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde sporcular, Sarıkamış Harekatı hakkında da bilgilendirildi.

81 ilden yaklaşık 800 sporcu katıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kars Valiliği koordinesinde, Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya 81 ilden yaklaşık 800 sporcu ve teknik heyet katıldı. Sporcu kafilesi araçlarla Allahuekber Dağı eteklerine çıkarıldıktan sonra, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları eşliğinde yaklaşık 2 kilometre yürüyüş yapıp İstiklal Marşı'nı okudu.

Sarıkamış Harekatı anlatıldı, şehitlikte dua edildi

Kızılçubuk mevkisinde, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı'ndan emekli öğretim üyesi ve tarih araştırmacısı Gürsoy Solmaz tarafından, 111 yıl önce Allahuekber Dağları'nda yaşanan Sarıkamış Harekatı ayrıntılarıyla anlatıldı. Ardından yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geçilerek şehitlik hakkında sporculara bilgi verildi; Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

"Bir gün siper bir gün spor"

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Yardımcısı Korkmaz Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, faaliyet programı kapsamında şampiyonanın Kars'ta yapılmasına karar verdiklerini belirtti. Atalay, şampiyona sloganının "Bir gün siper bir gün spor" olduğunu vurgulayarak, "Bir gün spor yapıyoruz, bir günde tarihe mal olmuş yerlerde 10-13 yaşındaki çocuklarımızın tarihi ve milli bilinç ruhlarına biraz daha etki yapıp, eski yeni arasında köprü kurarak tarihi bilinci pekiştirmek amacındayız. Her sene bu programları yapıyoruz. Gururluyuz, onurluyuz. Memleketimize katkı vermeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Sporculardan duygusal sözler

Aydın'dan katılan sporculardan Azra Deniz Yurdatapan, Kars'a sadece spor için gelmediklerini, aynı zamanda şehitlikleri ve tarihi yerleri gezip dualar okuduklarını söyledi. Trabzon'dan gelen Yiğit Zeki Bayrak ise "Sarıkamış'ta şehitlikleri ziyaret ettik, dualar okuduk. Şehitler hakkında bilgi edindik." ifadelerini kullandı.

