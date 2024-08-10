Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kasımpaşa Maçının Ardından Konyaspor Teknik Sorumlusundan Açıklama

KONYASPOR Teknik Sorumlusu Albayrak, yeni takımın oluşum sürecinin zaman alacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 22:22
Kasımpaşa Maçının Ardından Konyaspor Teknik Sorumlusundan Açıklama

Kasımpaşa Maçının Ardından Konyaspor'un Teknik Sorumlusundan Açıklamalar

Trendyol Süper Lig sezonunun ilk hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'un teknik sorumlusuyla ilgili detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Fatih Serkan Albayrak'ın Açıklamaları

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fatih Serkan Albayrak, takımın yeni bir yapılanma sürecinde olduğunu ve zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti. Albayrak, "Güzel bir müsabaka izlettik. İki takım da iyi mücadele etti. Savunma üzerinde çalışmalarımıza başladık ve rakibe top vermeden oynamayı planladık," dedi.

İkinci Yarı Değerlendirmesi

Albayrak, Kasımpaşa'nın ikinci yarıda pozisyonlar ürettiğini ve bu durumun istenmeyen sonuçlara yol açtığını belirtirken, "Savunmada ve hücumda geliştirmemiz gereken noktalar mevcut. Takımda 12 yeni oyuncunun katılımı ve yeniden oluşum süreci zaman alacak. Eksiklerimizi biliyoruz ve nokta transferler yapmaya devam ediyoruz. İkinci yarıda geriye düşünce farklı oyuncu değişiklikleri ile yeni bir strateji denedik ve başarılı olduk," sözlerini ekledi.

İLGİLİ HABERLER

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı