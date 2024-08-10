Kasımpaşa Maçının Ardından Konyaspor Teknik Sorumlusundan Açıklama

Kasımpaşa Maçının Ardından Konyaspor'un Teknik Sorumlusundan Açıklamalar

Trendyol Süper Lig sezonunun ilk hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'un teknik sorumlusuyla ilgili detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Fatih Serkan Albayrak'ın Açıklamaları

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fatih Serkan Albayrak, takımın yeni bir yapılanma sürecinde olduğunu ve zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti. Albayrak, "Güzel bir müsabaka izlettik. İki takım da iyi mücadele etti. Savunma üzerinde çalışmalarımıza başladık ve rakibe top vermeden oynamayı planladık," dedi.

İkinci Yarı Değerlendirmesi

Albayrak, Kasımpaşa'nın ikinci yarıda pozisyonlar ürettiğini ve bu durumun istenmeyen sonuçlara yol açtığını belirtirken, "Savunmada ve hücumda geliştirmemiz gereken noktalar mevcut. Takımda 12 yeni oyuncunun katılımı ve yeniden oluşum süreci zaman alacak. Eksiklerimizi biliyoruz ve nokta transferler yapmaya devam ediyoruz. İkinci yarıda geriye düşünce farklı oyuncu değişiklikleri ile yeni bir strateji denedik ve başarılı olduk," sözlerini ekledi.