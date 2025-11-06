Kayseri Kadın FK Ogundeko Oluwatosin Sharon'ı transfer etti

Kayseri Kadın FK, Nijeryalı orta saha Ogundeko Oluwatosin Sharon'ı kadrosuna katarak üçüncü yabancı transferini tamamladı; 9 Kasım'da Şırnak'ı ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:16
Kadroya üçüncü yabancı takviyesi

Kayseri Kadın FK, TFF Kadınlar 1. Ligi A Grubu'nda oynadığı ilk iki maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturdu ve kadrosunu Nijeryalı orta saha Ogundeko Oluwatosin Sharon ile güçlendirdi.

Kadınlar 1. Futbol Ligi A Grubu ekiplerinden Kayseri Kadın FK, üçüncü yabancı transferini gerçekleştirdi. Daha önce kadroya katılan Juliet Chika ve Kafayat Atoke'ın ardından son olarak 2002 doğumlu Ogundeko Oluwatosin Sharon kadroya dahil edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada: "Kulübümüz, Kayseri Kadın Futbol Takımı’na yeni bir transfer gerçekleştirmiştir. Nijeryalı orta saha oyuncusu 2002 doğumlu Ogundeko Oluwatosin Sharon, kadromuza katılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ligde oynadığı ilk iki maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturan Kayseri Kadın FK, ligin üçüncü haftasında kendi evinde 9 Kasım Pazar günü Şırnak Kadın FK ekibini konuk edecek.

