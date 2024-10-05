Kayserispor, Başakşehir ile Beraberlikte Morallendi

Başakşehir-Kayserispor Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında, Kayserispor deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak milli araya moralli girdi.

Kelkitli'nin Açıklamaları

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Kayserispor'un yardımcı antrenörü Alper Kelkitli, "Amacımız buradan puan ya da puanlar almaktı. İyi oynayıp kazanamayan bir Kayserispor vardı. Milli araya moralli girdik," dedi.

Kelkitli, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Salı günü göreve başladık. Kulübün içinde olan antrenörleriz ve oyuncu profillerini biliyoruz. Bizim için bu maç, hazırlığımızın bir parçasıydı. Rakibi iyi analiz ettik ve sistem değişikliklerini hesapladık. İlk yarıda 1-0 öne geçtik, net pozisyonlarımız vardı. Ancak ikinci yarıda yediğimiz erken gol, moralimizi bozdu ve savunma yapmamıza yol açtı," şeklinde konuştu.

Genç Yeteneklere Fırsat

Kelkitli, Türk futboluna genç oyuncular kazandırma hedefinin önemine değinerek, "Bugün akademiden yetişen 3 oyuncumuza şans verdik. Amacımız puan almaktı, bunu başardık. Gelecek maçlarda daha iyi performans sergileyeceğimize inanıyorum," ifadelerini kullandı.