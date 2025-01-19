Keçiörengücü Teknik Direktörü Sözeri: 'Hakemler Türk Futbolunun Yakasını Bırakın'

Keçiörengücü'nün teknik direktörü Erkan Sözeri, Sakaryaspor maçı sonrası hakem kararlarını eleştirerek yabancı hakemlerin 1. Lig'e de düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 17:29
Keçiörengücü Teknik Direktörü Sözeri: 'Hakemler Türk Futbolunun Yakasını Bırakın'

Keçiörengücü Teknik Direktörü'nden Hakem Eleştirisi

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Erkan Sözeri, takımlarının sergilediği performansın karşılığını alamadığını ifade etti. Sözeri, Süper Lig'in ardından 1. Lig'de de yabancı hakemlerin görevlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hakem Kararlarına Tepki

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından hakem kararlarını eleştiren Sözeri, "Oynadığımız oyunun karşılığını alamadığımız ortada. Her takımın emeği var. Sakaryaspor da zorlu şartlarda, biz de. Her kulüp zorlu şartlarda ayakta durmaya çalışıyor ama maalesef hakemler, oynadığımız oyunun içinden bir çıkamadılar." dedi.

Sözeri, Sakaryaspor Kulübü'nün sosyal medya paylaşımı üzerinden hakem Oğuzhan Aksu'nun baskı altında kaldığını iddia ederek, "Verilen penaltıya bakalım. Eğer spor kamuoyu, eski hakemler, futbolun içindeki insanlar 'penaltı' diyorsa ben gider Oğuzhan Aksu'dan özür dilerim. Net veriyorsun penaltıyı, VAR da çağırmıyor. Enteresan. Bizim yüzde 100 penaltımız var; vermiyorsun. VAR çağırıyor, ondan sonra veriyorsun. Biz nasıl mücadele edeceğiz?" şeklinde konuştu.

Sözeri: 'Türk Futbolunun Yakasını Bırakın'

Sözeri, hakem kararlarının kulüp personelinden futbolculara, teknik heyetten yönetim kuruluna kadar herkesin geleceğini etkilediğini belirterek, "Söylenecek fazla bir şey yok. Türk futbolunun yakasını bırakın artık. Süper Lig'e yabancı hakemler isteniyor, burası da üvey evlat değil. Burası da çok ciddi rakamlar harcanan bir lig. Bugün maçı konuşmak isterdim ama konuşamadık. Çünkü etki ediyorsunuz." şeklinde eleştirilerini sürdürdü.

Sakaryaspor Cephesi Galibiyetten Memnun

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Haftalardır iyi oynuyoruz. Hem koşu mesafesi hem de devamlılık olarak. Bir çıkışımız vardı. Çocuklar rakibin uzun toplarına karşı iyi savaştılar. Keçiörengücü ligin en iyi takımlarından biri. Çocukları tebrik ediyorum. Galibiyet hakikaten çok önemli." ifadelerini kullandı.

Transfer İhtiyacı

Bakkal, transfer süreciyle ilgili gelen soruya, "Oyuncu almamız lazım. Sakaryaspor için geldiği nokta inanılmaz. Camianın ileri gelenlerinin elini taşın altına koyup bir şeyler yapması gerekiyor. Takımın dinamikliği, oyunu var ama daha önümüzde en az 17 maçımız var. Ne yapılacaksa yapılması gerekiyor." yanıtını verdi.

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