Kerim Koç Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığına Seçildi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nda Yeni Dönem

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, CP Ankara Hotel'de gerçekleştirildi. Genel kurula katılan 257 delege arasından 174'ü oy kullandı. Tek aday olarak seçimlere katılan Kerim Koç, 154 oy alarak federasyon başkanlığına yeniden seçildi.

Başkan Koç'un Açıklamaları

Görevine yeniden başladıktan sonra bir açıklama yapan Koç, "Birlikte çalışarak başarıyı getireceğiz. Ekibimizin çoğu camiamızın insanı. Ekibi daha da genişleterek tüm paydaşları kapsayacağız. Böylelikle ülkemizin masa tenisini hak ettiği yerlere taşıyacağız. Camiaya büyük emeği olan Oktay Çimen'e de teşekkür ediyorum." dedi.

Eski Başkan Oktay Çimen'in Görüşleri

Seçim sonrası söz alan eski başkan Oktay Çimen, "Delegelerin vermiş olduğu kağıtların üzerinde tarih olmadığı için biz seçimlere katılamadık. Arkadaşımıza başarılar diliyorum. Biz her zaman masa tenisinin yanındayız. Problem değil, camiaya hizmete etmeye devam edeceğiz. Masa tenisinin geleceğinin açık olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yeni Yönetim Kurulu Listesi

Kerim Koç'un başkanlığındaki federasyonun yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor: