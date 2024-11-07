DOLAR
34,24 -0,13%
EURO
36,94 -0,58%
ALTIN
2.936,52 -0,43%
BITCOIN
2.566.983,83 1,72%

Kerim Koç Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığına Seçildi

Kerim Koç, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun yeni başkanı olarak göreve başladı. Seçim ayrıntıları ve yüceltilen hedefler burada.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 13:10
Kerim Koç Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığına Seçildi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nda Yeni Dönem

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, CP Ankara Hotel'de gerçekleştirildi. Genel kurula katılan 257 delege arasından 174'ü oy kullandı. Tek aday olarak seçimlere katılan Kerim Koç, 154 oy alarak federasyon başkanlığına yeniden seçildi.

Başkan Koç'un Açıklamaları

Görevine yeniden başladıktan sonra bir açıklama yapan Koç, "Birlikte çalışarak başarıyı getireceğiz. Ekibimizin çoğu camiamızın insanı. Ekibi daha da genişleterek tüm paydaşları kapsayacağız. Böylelikle ülkemizin masa tenisini hak ettiği yerlere taşıyacağız. Camiaya büyük emeği olan Oktay Çimen'e de teşekkür ediyorum." dedi.

Eski Başkan Oktay Çimen'in Görüşleri

Seçim sonrası söz alan eski başkan Oktay Çimen, "Delegelerin vermiş olduğu kağıtların üzerinde tarih olmadığı için biz seçimlere katılamadık. Arkadaşımıza başarılar diliyorum. Biz her zaman masa tenisinin yanındayız. Problem değil, camiaya hizmete etmeye devam edeceğiz. Masa tenisinin geleceğinin açık olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yeni Yönetim Kurulu Listesi

Kerim Koç'un başkanlığındaki federasyonun yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

  • Burak Keskin
  • Cengiz Polat
  • Fatih Karaca
  • Mahmut Çelik
  • Mustafa Baştimur
  • Mücahit Soyak
  • Necati Yıldırım
  • Uğur Beşok
  • Kübra Tan
  • Murat Eriş

İLGİLİ HABERLER

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adanaspor Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
Kerim Koç Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığına Seçildi
3
Konyaspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor
4
Şanlıurfaspor'un Yeni Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar Galibiyet İstiyor
5
Hacettepe Üniversitesi ve Gençlik Bakanlığı'ndan Dopingle Mücadele Protokolü
6
2024 Mustafa Koç Spor Ödülü Sahiplerini Buldu
7
Türkiye-Karadağ Maçında İtalyan Hakem Daniele Chiffi Görev Alacak

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak