Kick Boks ile Kilo Vedim, Birinci Oldum: Mesut Tatlıcan'ın Başarı Hikayesi

Fazla Kilolarına Son: Mesut Tatlıcan'ın Kick Boks Serüveni

Ordu'da yaşayan infaz koruma memuru Mesut Tatlıcan, sağlık sorunları yaşadıktan sonra kick boksa yöneldi ve bu sporda iki kez bölge birincisi oldu. 32 yaşındaki Tatlıcan, Altınordu ilçesindeki sırt ve boyun ağrıları nedeniyle doktora başvurmuş, doktoru ise kilo vermesi için spor yapmasını tavsiye etmiştir.

Kick Boksa Giriş

Mesut Tatlıcan, 1.5 yıl önce kick boksa başladıktan sonra kendisini bu alanda geliştirerek lisans aldı. Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çalışan Tatlıcan, katıldığı organizasyonlarda iki defa bölge birinciliği kazanmayı başardı. Son olarak, 21-28 Ocak tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda ringe çıktı.

Kariyerinde Yeni Bir Sayfa

Tatlıcan, bu ulusal müsabakadaki derecesi olmasa da kariyerinde ilk kez bir ulusal düzeyde mücadele deneyimini yaşadı. Başarı için antrenmanlarına devam eden Tatlıcan, yeni hedefler belirledi.

Aldığı Destek ve Motivasyon

Evli ve bir çocuk babası olan Mesut Tatlıcan, antrenörünün desteğiyle yeni müsabakalara hazırlanıyor. 106 kilodan 77 kiloya kadar düştüğünü söyleyen Tatlıcan, şu ifadeleri kullandı: "Fazla kilo, insan sağlığını tehdit ediyor. Ringde rakibim benden daha profesyoneldi, ben bu sporu hobi amaçlı yaptım ve burada farklı bir deneyim yaşadım."

Gelecek Hedefleri

Tatlıcan, ulusal ve uluslararası şampiyonalara katılmak istediğini dile getirerek, "Bu sporu sevgi ve saygı nedeniyle yapıyorum. Bu şampiyonada kendimi buldum ve çalışmalarımı sürdüreceğim." dedi.

Antrenör Serhat Kiraz'ın Görüşleri

Antrenör Serhat Kiraz, 15 yıldır dövüş sporlarıyla ilgilendiğini ve sporcu yetiştirdiğini belirtti. Tatlıcan ile ilk tanıştığında fazla kilolar ve sağlık problemleri gerekçesiyle düzenli bir antrenman ve beslenme programı hazırladığını belirten Kiraz,:

"Tatlıcan ile yaklaşık 1.5 yıldır çalışıyoruz. İlk olarak kilo vermesi amacıyla başladığı sporda 2 defa bölge birinciliği elde etti. Sonrasında ulusal bir müsabakaya katıldı ve dönüm noktası oldu."

Tatlıcan'ın ulusal bir müsabakaya katılımı önemli bir adım olarak değerlendirilirken, antrenörü Kiraz, potansiyelinin her geçen gün arttığını ve yeni başarılar kazanabileceğini vurguladı.

Ordu'da fazla kilosu nedeniyle sağlık proplemleri yaşayan infaz koruma memuru Mesut Tatlıcan (solda), kick boks ile tanışmasının ardından iki defa bölge birincisi oldu. Tatlıcan, antrenör Serhat Kiraz (sağda) ile antrenmanlarını sürdürüyor.

Ordu'da fazla kilosu nedeniyle sağlık proplemleri yaşayan infaz koruma memuru Mesut Tatlıcan (solda), kick boks ile tanışmasının ardından iki defa bölge birincisi oldu. Tatlıcan, antrenör Serhat Kiraz (sağda) ile antrenmanlarını sürdürüyor.