DOLAR
41,14 -0,23%
EURO
48,14 0,01%
ALTIN
4.562,56 -1,23%
BITCOIN
4.462.538,84 3,09%

Kocaelispor, Onur Öztonga'yu Boluspor'a kiraladı

Kocaelispor, defans oyuncusu Onur Öztonga'yı 2025-2026 sezonu sonuna kadar Boluspor'a kiraladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 19:29
Kocaelispor, Onur Öztonga'yu Boluspor'a kiraladı

Kocaelispor, Onur Öztonga Boluspor'a Kiralandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, defans oyuncusu Onur Öztonga'yı Boluspor'a kiraladığını açıkladı.

Transfer Detayları

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Onur Öztonga 2025-2026 sezonu sonuna kadar Boluspor'a kiralanmıştır. Başarılar Onur." ifadesine yer verildi.

Kocaelispor, 2022'de defans oyuncusu Onur Öztonga'nın bonservisini Boluspor'a kiraladı.

Onur Öztonga, geçen sezon Kocaelispor'da 18 maçta 2 gol kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tottenham, Leipzig'ten Xavi Simons'ı 60 milyon avroya transfer etti
2
EuroBasket 2025: Ev sahibi Letonya, Estonya'yı 72-70 Yendi
3
Tiago Djalo: Beşiktaş'ta Yeni Bir Şans
4
Ümit Milli Takım'ın Hırvatistan Maçı Aday Kadrosu Belli Oldu
5
Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Süper Lig 4. Hafta Antalya'da
6
Evin Demirhan Yavuz: Olimpiyat Madalyasıyla Mindere Veda Etme Hedefi
7
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı