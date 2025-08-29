Kocaelispor, Onur Öztonga'yu Boluspor'a kiraladı

Kocaelispor, Onur Öztonga Boluspor'a Kiralandı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, defans oyuncusu Onur Öztonga'yı Boluspor'a kiraladığını açıkladı.
Transfer Detayları
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Onur Öztonga 2025-2026 sezonu sonuna kadar Boluspor'a kiralanmıştır. Başarılar Onur." ifadesine yer verildi.
Kocaelispor, 2022'de defans oyuncusu Onur Öztonga'nın bonservisini Boluspor'a kiraladı.
Onur Öztonga, geçen sezon Kocaelispor'da 18 maçta 2 gol kaydetti.