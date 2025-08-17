Konyaspor 3-0 Gaziantep FK: Uçar'ın Taraftar Vurgusu, Taşdemir 'Yetmedi'

TÜMOSAN Konyaspor 3-0 Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, ellerinden gelen mücadeleyi sahaya yansıttıklarını söyledi.

Taşdemir, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsmet Taşdemir

Taşdemir, maç içerisinde çok kırılma anı yaşadıklarını ifade ederek, "İlk haftaya göre çok daha pozisyona girdiğimiz, çok daha pozisyon ürettiğimiz, ama son vuruşu yapamadığımız bir karşılaşma oldu. Elimizden gelen mücadeleyi gösterdik, ama yetmedi." dedi.

Teknik adam, ikinci golü yedikten sonra oyunun tamamen koptuğunu ve ibrenin Konyaspor'a döndüğünü belirtti.

Recep Uçar

Konuk ettikleri Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, sezonun ilk iç saha maçını kazandıkları için memnun olduklarını söyledi.

Uçar, kulüp tarihinde üçüncü kez sezona ikide iki yaparak başladıklarını dile getirerek, "Bugünkü müsabakayı seyircimizin ciddi desteğiyle kazandık. Özellikle oyunun belirli bölümlerinde bizi ciddi derecede ayakta tuttular. Yeni yönetimimizin de ilk iç saha maçıydı. Onları da memnun ettiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Uçar, Gaziantep FK'nin kadrosunu çok bozmadığını ve özellikle geçiş oyununda etkili oynadıklarını belirtti. Maçta çok geriye çekilmediklerini, iyi pozisyonlar ürettiklerini vurgulayan teknik direktör, "Zaman zaman merkezi kapatmakta zorlandık. Özverimiz ve mücadele isteğimizle pozisyon hataları yapsak da kazanma arzumuz vardı. Maçta 3-0'ı bulunca oyun büyük oranda bizim lehimize döndü. Oyunun son bölümleri de bizim kontrolümüzde geçti. Çok değerli ve anlamlı bir galibiyet. N'dao da Konyaspor'un ligdeki 1000. golünü attı. Yeni transferlerimiz sezona de iyi başladı. Birçok oyuncumuz milli takıma göz kırpıyor."