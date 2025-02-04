Konyaspor, Eyüpspor'u 3-1 Mağlup Etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor Farklı Kazandı

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki 2. hafta mücadelesinde ikas Eyüpspor'u sahasında 3-1 ile geçti. Maçın önemli anları ise şöyle gelişti:

Maçın Önemli Anları

5. dakikada Melih Bostan'ın ara pasında Prib'in çektiği yerden şut, kaleci Birkan Tetik'te kaldı. İlk yarıda, 25. dakikada ise Birkan Tetik'in kısa düşen pasında Melih Bostan, müsait durumda yerden vurduğu topu direk dibinden dışarı atarak önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Karşılaşmanın ilk golü, 45+2. dakikada geldi. Umut Nayir'in pasında Aleksic bekletmeden topu ağlarla buluşturdu ve Konyaspor’u 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Konyaspor, 48. dakikada Melih Bostan'ın attığı golle durumu 2-0 yaptı.

78. dakikada Eyüpspor'dan Emre Mor, ceza sahasında etkili bir vuruş yapmasına rağmen kaleci Deniz Ertaş, topu başarılı bir şekilde kornere gönderdi.

85. dakikada Eyüpspor, Robin Yalçın'ın ortasıyla Thaim'ın kafa vuruşu ile farkı 1'e indirdi: 2-1.

Maçın son dakikalarında, 90+7'de Pedrinho’nun vuruşu kaleciden döndü ve Keyta’nın pasında Ndao topu aşırtma bir vuruşla ağlara gönderdi: 3-1.

Sonuç olarak, Konyaspor karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.