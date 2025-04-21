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Konyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray ile zorlu bir karşılaşmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 20:04
Konyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Takımın teknik direktörü Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Uçar, turnuvanın en büyük sürprizini kendilerinin yarattığını belirterek, Süper Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi verirken, diğer taraftan kupada daha az süre alan oyuncuları ile yarı finale yükselmeyi başardıklarını ifade etti.

Rakipleri Galatasaray’ın, ligin ve kupanın en büyük favorisi olduğunu kabul eden Uçar, şöyle devam etti: “Galatasaray ile bu sezon içinde toplam 3 kez karşılaştık. Futbol sadece favorilerin ve yıldızların kazandığı bir oyun değildir. Kepez maçından sonra kupayı ne kadar istediğimizi her seferde dile getirdim.”

Kupanın şehrin kültüründe önemli bir yer tuttuğunu belirten Uçar, “Galatasaray favori gözükse de yarın sınırlarımızı zorlayacağımız bir maç oynayacağız ve kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanarak, kupa finaline gitmek en büyük arzumuz.” şeklinde konuştu.

2017 yılında Aykut Kocaman yönetiminde kupa sevinci yaşamış bir şehir olarak, bu sefer de aynı başarıyı tekrar yakalamak istediklerini dile getiren Uçar, “Son engel Galatasaray, zor bir maç olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapıp finale kalan ekip olmak istiyoruz.”

Konyaspor'un Senegalli futbolcusu Alassane Ndao da yarınki Galatasaray karşılaşmasının kendileri için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Ndao, “Umarım kazanan taraf biz oluruz. Daha önce kazanmış olduğumuz bir kupa. Güçlü bir oyun sergileyeceğiz ve kupayı tekrar Konya’ya getirmek istiyoruz.” dedi.

Antrenman Notları: Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı...

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar (Fotoğrafta), Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı...

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar (Fotoğrafta), Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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