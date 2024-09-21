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Konyaspor ile Sivasspor 0-0 Berabere Kaldı

Sivasspor ve Konyaspor'un karşı karşıya geldiği maçta iki takım da puanla ayrıldı. Teknik direktörler maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 19:57
Konyaspor ile Sivasspor 0-0 Berabere Kaldı

Konyaspor-Sivasspor Maç Sonuçları

TÜMOSAN Konyaspor ile Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında %20-0 berabere kaldı. Maç sonrasında Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, kazandıkları bir puanı hak ettiklerini ifade etti.

Bülent Uygun: "Bir Puanı Hak Ettik"

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda gerçekleşen maç sonrası basın toplantısında konuşan Uygun, önemli oyuncularının sakatlık durumlarıyla gereğinden fazla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Uygun, "Oynadığımız oyunla bir puanı hak ettik. Konyaspor'un son dakikalardaki performansı kalecimiz Ali Şaşal Vural’ın mükemmel kurtarışlarıyla birleşince, 0-0’lık sonuç normal. Konyaspor taraftarına yeni sezonda başarılar diliyorum," dedi.

Fatih Serkan Albayrak: "Mutlu Değiliz"

TÜMOSAN Konyaspor'un Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak ise aldıkları bir puanın kendilerini tatmin etmediğini dile getirdi. Albayrak, "İlk yarıda istediğimiz tempoda oynayamadık. İkinci yarıdaki değişiklikler biraz olumlu etki yarattı, ancak mücadele gücümüz hedeflediğimiz seviyede değildi. İç sahada kazanamama korkusunu aşmayı hedefliyoruz," dedi.

Hakem Kararları ve Futbolun Geleceği

Albayrak, hakemin verdiği bazı kararların hem taraftarlar hem de kendileri üzerinde etkili olduğunu belirtip, Türk futbolunun gelişimi için hakemlerin daha az düdük çalması gerektiğini düşündüğünü ekledi. "Hedefimiz taraftarlarımızı mutlu etmek ve Türk futboluna katkıda bulunmak. Bu nedenle hakemlerin destek olması çok önemli," dedi.

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