Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kuşadası Voleybol Turnuvası'nda VakıfBank Galip Geldi

VakıfBank, Kuşadası Voleybol Turnuvası'nın ikinci maçında SSC Palmberg Schwerin'i 3-1 yenerek önemli bir zafer elde etti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 21:52
Kuşadası Voleybol Turnuvası'nda VakıfBank Galip Geldi

Kuşadası Voleybol Turnuvası'nda Heyecan Dorukta

Almanya'nın SSC Palmberg Schwerin ekibi ile karşı karşıya gelen VakıfBank, Kuşadası Voleybol Turnuvası'nın ikinci maçında sahadan galip ayrıldı.

Maçın Detayları

Sahne Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde bulunan Kuşadası Spor Salonu oldu. İlk seti 25-22 kazanarak öne geçen SSC Palmberg Schwerin, ardından gelen setlerde VakıfBank ile başa baş bir mücadele sergiledi.

VakıfBank, ikinci seti 29-27, üçüncü seti 26-24 ve son seti de 25-23'lük skorlarla kazanarak müsabakayı 3-1'lik skorla tamamladı.

Gelecek Maçlar

Turnuvanın bir sonraki gününde, heyecan dolu iki maç daha yaşanacak. Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank ile karşılaşırken, SSC Palmberg Schwerin Eczacıbaşı Dynavit ile mücadele edecek.

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!