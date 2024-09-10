Kuşadası Voleybol Turnuvası'nda VakıfBank Galip Geldi

Kuşadası Voleybol Turnuvası'nda Heyecan Dorukta

Almanya'nın SSC Palmberg Schwerin ekibi ile karşı karşıya gelen VakıfBank, Kuşadası Voleybol Turnuvası'nın ikinci maçında sahadan galip ayrıldı.

Maçın Detayları

Sahne Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde bulunan Kuşadası Spor Salonu oldu. İlk seti 25-22 kazanarak öne geçen SSC Palmberg Schwerin, ardından gelen setlerde VakıfBank ile başa baş bir mücadele sergiledi.

VakıfBank, ikinci seti 29-27, üçüncü seti 26-24 ve son seti de 25-23'lük skorlarla kazanarak müsabakayı 3-1'lik skorla tamamladı.

Gelecek Maçlar

Turnuvanın bir sonraki gününde, heyecan dolu iki maç daha yaşanacak. Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank ile karşılaşırken, SSC Palmberg Schwerin Eczacıbaşı Dynavit ile mücadele edecek.