Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Yozgat’ta Başladı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen Kuşak Güreşleri Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Yozgat’ta Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda başladı. Etkinliğe; 40 ilden 120 kulüp ve toplamda 350 sporcu katılarak, güçlü bir rekabet ortamı oluşturdu.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Açıklamalar

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalar 2 minderde ve 25 hakemle gerçekleştirilecek. Yıllarca gölgede kalmış olan bu geleneksel sporların, federasyonumuzun 2020’de kurulmasından sonra yeniden hayata geçtiğini görmekteyiz. Türk güreş ailesi olarak bu başarıda büyük katkı sahibi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Dereceye Giren Sporcuları Bekleyen Fırsatlar

Hopur, Yozgat'taki şampiyonada başarılı olan sporcuların, Avrupa ve Dünya Kuşak Güreşi Şampiyonaları'nda Türkiye'yi temsil etme fırsatı bulacaklarını vurguladı. Bu organizasyon, Türk güreşinin uluslararası alandaki temsilini güçlendirecek önemli bir basamak olarak değerlendiriliyor.