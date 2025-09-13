Litvanya YouTube yayını: 12 Dev Adam'ın Türkçe performansı

Basketnews.com sunucularından dikkat çeken an

A Milli Basketbol Takımı'nın Yunanistan'ı 94-68 yenerek EuroBasket 2025 finaline çıkmasının ardından, Litvanya merkezli basketnews.com'un YouTube kanalındaki yayın sosyal medyada ilgi gördü.

Yayında Gytis Blazevicius, Donatas Urbonas ve Augustas Suliauskas Türkiye-Yunanistan maçını değerlendirdi. Programın başında Gytis Blazevicius'un Türkçe olarak seslendirdiği 12 Dev Adam performansı, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

Konuklar, Türkiye'nin maçı baştan sona domine ettiğini ve Yunanistan'a hiç şans tanımadığını vurgulayarak, 12 Dev Adam'ın tarihi performansını yorumladılar. Yayındaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.