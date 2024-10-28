Mahmut Bozteke, Üçüncü Olimpiyat Madalyası İçin Hazırlanıyor

Para Tekvandocu Mahmut Bozteke, Üçüncü Olimpiyat Madalyası İçin Kolları Sıvadı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanarak başarısını taçlandıran para milli tekvandocu Mahmut Bozteke, memleketi Gaziantep'te üçüncü olimpiyat madalyası için yoğun bir şekilde antrenman yapıyor.

Başarılarıyla ülkesini gururlandıran Bozteke, Tokyo 2020'de elde ettiği bronz madalya ile başlayan yolculuğunda Paris 2024'te altın madalyaya ulaşarak Türkiye'ye paralimpik oyunlar tarihinde bu branşta ilk altın madalya kazandırdı. Şimdi ise hedefi, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda bir kez daha altın madalya kazanmak.

Yoğun Antrenman Süreci

Mahmut Bozteke, gününün büyük bir kısmını antrenörü Nurullah Çelep ile birlikte geçiriyor. Bozteke, "Mücadeleden hiç vazgeçmedim" diyerek, kazandığı altın madalya için duyduğu mutluluğu paylaşıyor.

Hedefleri ve İyimserliği

Bozteke, AA muhabirine verdiği röportajda, olimpiyat oyunlarındaki başarısının mutluluğunu yaşadığını aktararak, "Tekvandoya başladığımda, ilk olarak 2015 yılında Türkiye şampiyonluğunu kazandım. Sonrasında milli takım serüvenim başladı. Tokyo'da bronz madalya, Paris'te altın madalya kazandım," dedi.

Paris'te 7-1 geride olmasına rağmen pes etmediğini belirten Bozteke, "O an geride kaldığım için panik yapmadım; hedeflerimi düşündüm ve azmimizin nasıl bir başarı getirdiğini gördüm," diyerek, bu süreçten aldığı motivasyonu vurguladı.

Başarı ve İlham

Bozteke, Abdullah Öztürk gibi azimli sporcuların başarılarının kendisine ilham verdiğini belirterek, "Üçüncü olimpiyat madalyasını kazanmayı hedefliyorum. Engelli bireylerin yeteneklerini keşfetmelerini ve hayallerinin peşinden koşmalarını öneriyorum," diye ekledi.

Antrenörün Görüşleri

Mahmut'un antrenörü Nurullah Çelep, Bozteke'nin azim ve gayretinin diğer engelli bireylere örnek teşkil ettiğini ifade ederek, "Mahmut'un ilk madalyasını aldığında yaşadığım mutluluğu tarif edebilmek mümkün değil. Paris'te yaşanan bu başarı, yeteneğin ve azmin bir araya geldiğinde neler başarabileceğini gösteriyor," şeklinde konuştu.

Bozteke'nin çalışma arkadaşı Barış Eşiyok ise, olimpiyatlara birlikte hazırlandıklarını ve birbirlerine destek olmanın önemini vurguladı. "Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda da madalya hedefliyoruz," diyerek, ortak hedeflerini belirtti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanarak tarihe geçen para milli tekvandocu Mahmut Bozteke, memleketi Gaziantep'te üçüncü olimpiyat madalyası için ter döküyor.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanarak tarihe geçen para milli tekvandocu Mahmut Bozteke, memleketi Gaziantep'te üçüncü olimpiyat madalyası için ter döküyor.