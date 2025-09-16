Marcel Licka: Fatih Karagümrük'te İstikrara İnanıyorum | Süper Lig

Marcel Licka: Fatih Karagümrük'te istikrara inanıyorum

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün Çek teknik direktörü Marcel Licka, AA muhabirine verdiği röportajda futbola bakışını, Rusya kariyerini, Türkiye macerasını ve transfer planlarını anlattı. Riva'daki hazırlıkları sürdüren kırmızı-siyahlı ekibin çalıştırıcısı, şansa dayalı değil, istikrarlı bir oyun anlayışına ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

İstikrar ve oyun felsefesi

Licka, takıma katılan oyuncularla birlikte Karagümrük'ün geliştiğini belirterek, "İlk haftalara göre aynı Karagümrük değiliz. Her hafta kazanmak isterim. Bazen kötü maçlar çıkarabilirsiniz ama iyi takımlar kötü oynarken bile kazanmayı bilirler." ifadelerini kullandı.

Ofansif, ileri ve dikine oynamayı tercih ettiğini söyleyen Licka, takımda soğukkanlılık ve bitiricilik eksikliğine değindi: "Kazanmamış için son 30 metrede etkili olmanız gerekiyor. Bizde o öldürücü his, soğuk kanlılık yok. Bu da yeni transferlerle adım adım olacak. Çok daha agresif olmamız gerek. İstikrarlı bir oyun oynamamız lazım. Şans ile oynamayı seven bir insan değilim. İstikrara inanan bir insanım."

Oyuncularına "Çok şut çekilmesini istiyorum" dediğini aktaran teknik adam, "1-0'lık maçları sevmediğimi söyledim. 4-3'lük maçları 1-0'lık maçlara tercih ederim ama bazen 1-0'a da tamam diyebiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Taraftarlara heyecan ve ruhu olan bir takım sunmak istediğini vurguladı.

CSKA Moskova teklifini reddetmek zor oldu

Fatih Karagümrük'e gelmeden önce Rusya ekibi CSKA Moskova'dan teklif aldığını söyleyen Licka, "CSKA Moskova'ya 'hayır' demek zor bir karardı" dedi. Türkiye'yi tercih etme nedenini, burada futbolun bir tutku olarak yaşanması ve insanların futbolla iç içe olmasına bağladı. "Burada futbol aşkı diye bir şey var. İnsanlar futbolla yatıp, futbolla kalkıyor. O yüzden burayı tercih ettim."

Licka, kendisini materyalist ve para odaklı bir isim olarak tanımlamadığını, Fransa'dan da teklif geldiğini ancak Türkiye'deki proje nedeniyle Karagümrük'ü seçtiğini söyledi.

Süper Lig değerlendirmesi ve genç oyunculara güven

Çek teknik adam, Süper Lig'i iki ayrı lig varmış gibi yorumladı: "Süper Lig'de bir ligin içinde iki farklı lig varmış gibi. Burada 4-5 takım öne çıkıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş; bunlar 'Üç büyükler'. İki takım daha bunların arasına katılabiliyor."

Tarık Buğra Kalpaklı ve Muhammed İyyad Kadıoğlu gibi genç oyunculara güvendiğini belirten Licka, transferlerin doğru yapılmasının önemine dikkat çekti: "Benim iyi seçimler yapmam gerekiyor. Bir transferde hata yapabilirsiniz. Bu transferlerden 4 ya da 5'inde hata yaparsanız bunun sorumluluğu bana aittir." Ayrıca gençlerin süre almasının kulüp için yatırım olduğunu sözlerine ekledi.

Cerny ve Jurasek Beşiktaş taraftarlarına keyif verecek

Licka, Beşiktaş'ta forma giyen Çek futbolcular Vaclav Cerny ve David Jurasek hakkında olumlu görüş belirtti. Jurasek için "iyi bir sol bek, zeki bir oyuncu" derken, Cerny içinse "bire birlerde çok iyi, çok hızlı; Arjen Robben gibi topla içeri kat edip etkili şutlar çekebilen bir kanat oyuncusu" ifadelerini kullandı. "İki oyuncu da taraftarlara keyif verecek" dedi ve çalışma disiplininin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'de forma giymiş Çek futbolculardan övgü

Licka, Türkiye'de oynamış Çek futbolculardan Milan Baros, Marek Heinz ve Tomas Ujfalusi ile yakın arkadaş olduğunu belirtti. Bu oyuncuların kulüpleri için çok çalıştıklarını ve taraftarlarda iz bıraktıklarını söyledi. "Göze hoş gelen bir futbol ve taraftarların maçtan sonra mutlu olmaları gerekiyor" dedi ve Karagümrük taraftarlarının kalbine girmeyi hedeflediklerini ekledi.

Fatih Terim ve Çekya Milli Takımı senaryosu

Son günlerde adı Çek Milli Takımı ile anılan Fatih Terim için Licka, "Fatih Terim ve Çekya Milli Takımı birlikteliği ilginç olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Terim'in tecrübeli bir teknik adam olduğunu, ancak dışarıdan gelecek birinin Çek kültürünü ve mantalitesini öğrenmesinin zaman alabileceğini söyledi. Ayrıca Çekya Milli Takımı tarihinde yabancı bir teknik direktör olup olmadığından emin olmadığını belirtti.

Rusya kariyeri

48 yaşındaki Licka, Rusya'da Orenburg ve Dinamo Moskova'da görev yaptığını anlattı: "Rusya'da 5 yıl çalıştım. Orenburg ile 1. Lig'e çıktık ve orada puan rekoru kırdık. Dinamo Moskova ile de son saniyeye kadar yarışın içindeydik. Ligin en iyi, izlemesi çok keyifli bir hücum hattına sahiptik. 30 maçta 60 gol attık." Başarılarını ekibiyle paylaştığını ve en iyi teknik adam ödülünü de ekibiyle paylaştığını sözlerine ekledi.

