Marco Asensio Fenerbahçe'de: Sağlık Kontrolleri Tamamlandı

Kapsamlı tetkikler Medicana Ataşehir'de yapıldı

Fenerbahçe'nin, Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinden 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurduğu İspanyol futbolcu Marco Asensio, sağlık kontrolünden geçti.

Kulüp açıklamasına göre, 29 yaşındaki oyuncunun kontrolleri Medicana Ataşehir Hastanesi'nde başladı. İlk aşamada kan tetkikleri yapıldı; ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde değerlendirmeler sürdü.

Kontroller, efor, akciğer ve kardiyak testlerin yanı sıra radyolojik tetkiklerle devam etti. Süreç, çekilen MR ile tamamlandı.

Fenerbahçe sağlık ekibi, Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.