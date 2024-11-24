Markus Gisdol: Türkiye'de Doğru Projeyi Bekliyorum

Alman Teknik Direktör Gisdol'dan Türkiye Mesajı

Alman teknik direktör Markus Gisdol, Türkiye'de futbol kariyerine devam etmek istediğini ancak doğru projeleri beklediğini dile getirdi. Gisdol, 'Doğru anı, doğru projeyi bekledim diyebilirim.' ifadelerini kullandı.

Samsunspor ile Harika Bir Sezon Geçirdim

Hoffenheim, Hamburg, Köln ve Lokomotiv Moskova gibi kulüplerde çalıştıktan sonra geçen sezon Samsunspor'da görev alan Gisdol, sezon sonunda takımdan ayrılmıştı. Samsun'u ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Gisdol, 'Buradaki insanlarla, oyuncularla çok derin ilişki kurma fırsatım oldu.' dedi.

Takımın Başarısının Sebepleri

Gisdol, Samsunspor'un geçen sezon aldığı zor durumdan başarıyla çıktığını belirtirken, 'Öncelikle takımı yeniden yapılandırmak gerekiyordu. Geçen yıl çok güzel işler yaptık.' açıklamasında bulundu. Takımın bu sene Thomas Reis yönetiminde gösterdiği performansın kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Transfer Yasağının Etkisi

Gisdol, Samsunspor'un bu sezonki mücadelede de geçen seneki oyuncularıyla devam ettiğini, bunun da başarıyı etkileyen önemli faktörlerden biri olduğunu ifade etti. 'Kazanan bir takım olduğunu görmek, oyuncuların üzerinde pozitif bir etki bırakıyor.' dedi.

Türk Futbolu Doğru Yolda

Türkiye'nin futbol kültürüne de vurgu yapan Gisdol, taraftarların stadyum atmosferini çok sevdiğini belirtti. 'Türkiye'de çok iyi oyuncular transfer ediliyor ve lig bir seviyeye geldi.' diye konuşarak Türk futbolunun doğru bir yolda ilerlediğini ifade etti.

Süper Lig'den Teklifler Aldım

Gisdol, Trendyol Süper Lig'den birkaç teklif aldığını ancak doğru projeleri bulamadığı için kabul etmediğini belirtti. 'Türkiye'de çalışmak istiyorum, enerjimi topladım, hazırım.' diyerek Türk futboluna olan ilgisini yineledi.

Gisdol, son olarak Samsunspor taraftarına 'yaşanan başarının keyfini çıkarsınlar' tavsiyesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Alman teknik direktör Markus Gisdol, Hoffenheim, Hamburg, Köln, Lokomotiv Moskova gibi takımları çalıştırdıktan sonra geçen sezon Samsunspor'daki görevinin ardından sezon sonunda görevinden ayrıldı. Samsunspor'u ziyarete gelen Gisdol, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Alman teknik direktör Markus Gisdol, Hoffenheim, Hamburg, Köln, Lokomotiv Moskova gibi takımları çalıştırdıktan sonra geçen sezon Samsunspor'daki görevinin ardından sezon sonunda görevinden ayrıldı. Samsunspor'u ziyarete gelen Gisdol, AA muhabirine açıklamada bulundu.