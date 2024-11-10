DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.743.190,39 -4,63%

Marmara Derbisi Kocaeli'de Coşkuyla Kutlandı

Kocaeli'de, Sakaryaspor'a karşı 42 yıl sonra kazanan Kocaelispor'un maçı dev ekrandan izlendi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 22:19
Marmara Derbisi Kocaeli'de Coşkuyla Kutlandı

Kocaeli'de Dev Ekranda 'Marmara Derbisi' Heyecanı

Kocaeli'de, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanan Sakaryaspor ile Kocaelispor arasındaki "Marmara derbisi" büyük bir coşkuyla kutlandı.

Dev Ekranda Maç Keyfi

Kocaelispor’un deplasmanda Sakaryaspor’u 1-0 mağlup etmesi, 42 yıl sonra gelen bu tarihi galibiyet, kent meydanına kurulan dev ekrandan izlenerek kutlandı. Statta yer bulamayan taraftarlar, maç boyunca İzmit kent meydanında toplandı.

Taraftan Büyük Destek

Dev ekranın önünde toplanan binlerce Kocaelispor taraftarı, takımlarını alkışlarla ve tezahüratlarla destekledi. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından saha dışındaki taraftarların sevinci doruğa çıktı.

Kocaelispor'un bu galibiyeti, 42 yıl aradan sonra Sakaryaspor deplasmanından alınan ilk galibiyet olarak tarihe geçti. Taraftarlar, zaferin coşkusuyla sokaklarda kutlamalara devam etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kocaeli'de vatandaşlar, Sakaryaspor-Kocaelispor maçını kent meydanına kurulan dev ekrandan...

Kocaeli'de vatandaşlar, Sakaryaspor-Kocaelispor maçını kent meydanına kurulan dev ekrandan seyretti.

Kocaeli'de vatandaşlar, Sakaryaspor-Kocaelispor maçını kent meydanına kurulan dev ekrandan...

Kocaeli'de vatandaşlar, Sakaryaspor-Kocaelispor maçını kent meydanına kurulan dev ekrandan seyretti.

İLGİLİ HABERLER

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 11. Avrupa Şampiyonası'na Katılmayı Başardı
2
Sakaryaspor 1-0 Kocaelispor: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri
3
DEPSAŞ Enerji As, Hentbol Süper Lig'de Mihalıççık Belediyespor'u Farkla Yendi
4
Fenerbahçe 2024-2025 sezonu forma tanıtımı yapıldı! Gelenek ve modernizm buluşuyor
5
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan Beşiktaş Maçı Değerlendirmesi
6
Trendyol 1. Lig'de 12. Haftanın Puan Durumu ve Maç Sonuçları
7
Almanya'da 17 Yaş Altı Türk Eskrimcilerden İki Madalya

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek