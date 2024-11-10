Marmara Derbisi Kocaeli'de Coşkuyla Kutlandı

Kocaeli'de Dev Ekranda 'Marmara Derbisi' Heyecanı

Kocaeli'de, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanan Sakaryaspor ile Kocaelispor arasındaki "Marmara derbisi" büyük bir coşkuyla kutlandı.

Dev Ekranda Maç Keyfi

Kocaelispor’un deplasmanda Sakaryaspor’u 1-0 mağlup etmesi, 42 yıl sonra gelen bu tarihi galibiyet, kent meydanına kurulan dev ekrandan izlenerek kutlandı. Statta yer bulamayan taraftarlar, maç boyunca İzmit kent meydanında toplandı.

Taraftan Büyük Destek

Dev ekranın önünde toplanan binlerce Kocaelispor taraftarı, takımlarını alkışlarla ve tezahüratlarla destekledi. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından saha dışındaki taraftarların sevinci doruğa çıktı.

Kocaelispor'un bu galibiyeti, 42 yıl aradan sonra Sakaryaspor deplasmanından alınan ilk galibiyet olarak tarihe geçti. Taraftarlar, zaferin coşkusuyla sokaklarda kutlamalara devam etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kocaeli'de vatandaşlar, Sakaryaspor-Kocaelispor maçını kent meydanına kurulan dev ekrandan seyretti.

Kocaeli'de vatandaşlar, Sakaryaspor-Kocaelispor maçını kent meydanına kurulan dev ekrandan seyretti.