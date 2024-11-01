Marmaris Yarış Haftası'nın Şampiyonları Belli Oldu

35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası Tamamlandı

Muğla'nın güzel ilçesi Marmaris'te gerçekleştirilen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, beşinci gün yarışı ile sona erdi. Yarışlarda, participant countries like Türkiye, Fransa, Estonya, Rusya, kişi ve birçok başka ülkeden toplam 104 yelkenli yat ve 1000 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Beşinci Gün Yarışları

Netsel Marina'dan start alan yatlar, başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgar yönü ve şiddetine göre belirlediği startla körfezde ve açık denizde yarışı sürdürdü. Yarışın son gününde yelkenli yatlar, körfezdeki balonlarını açarak, görsel bir şölen oluşturdu.

Şampiyonlar Açıklandı

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, yarış haftasının başlangıcında rüzgarın ideal olduğunu belirterek, yelkencilerin çok keyifli bir hafta geçirdiğini ifade etti. Yarışlar boyunca iki grup ve toplam 10 sınıfta mücadele eden yelkenlilerin kazandığı kupalar, Netsel Marina'da düzenlenen etkinlik alanında verilecek.

Sıralamalar

Yarışlarda sınıflarında en yüksek başarıyı elde eden yat ve kaptanları şunlardır: