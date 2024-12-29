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Mehmet Can Karagöz, Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü Oldu

Mehmet Can Karagöz, Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak görevine başladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 13:56
Mehmet Can Karagöz, Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü Oldu

Mehmet Can Karagöz, Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'na Atandı

Türkiye İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Mehmet Can Karagöz getirildi. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Karagöz ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu anlaşma ile işitme engelliler futbol camiamızın ulusal ve uluslararası alandaki başarılarına katkı sağlayacak yeni bir döneme girilmiştir. Teknik direktörümüz Mehmet Can Karagöz başta olmak üzere tüm teknik kadromuza başarılar diliyor, anlaşmanın camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yeni Hedef: Tokyo 2025 Olimpiyatları

Milli takımın yeni teknik direktörü Mehmet Can Karagöz ise, "Hedefimiz, milli takımımıza Kasım 2025'te Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalyayı kazandırmak." diyerek takımın hedefleri hakkında bilgi verdi.

Ayrıca federasyon, futbol milli takımlar koordinatörlüğüne Mücahit Öztürk'ü, erkekler futbol A milli takım teknik delegeliği görevine de Soner Balcı'yı atandı.

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