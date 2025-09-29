Mersin Cup 14 Yaş Altı Tenis Turnuvası 9 Ülkeden 62 Sporcu ile Başladı

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 13:51
Organizasyon ve katılımcılar

Uluslararası Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası, 9 ülkeden 62 sporcu katılımıyla Mersin'de start aldı. Turnuva, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ve Uluslararası Tenis Federasyonu ile Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde düzenleniyor.

Organizasyon, Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Spor Kulübü'ndeki kortlarda gerçekleştiriliyor ve turnuva ana tablo maçlarıyla başladı.

Etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Romanya, İsviçre, Fas, Mısır, Ukrayna ve Hollandadan sporcular yer alıyor.

Ev sahibi kulübün değerlendirmesi

Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Spor Kulübü Asbaşkanı Avni Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Sönmez, şehirde tenise olan ilginin arttığını vurgulayarak "Tenis, yılın 300 günü dışarda oynayabileceğimiz bir spor. Mersin, çok rağbet gösterilen bir tenis kenti haline geldi. Yurt dışından gelen çocukları misafir ediyoruz, kentimizi tanıyoruz. Buradaki çocuklarla arkadaşlık kurup maçlar yapıyorlar. Bu anlamda çok mutluyuz." dedi.

Turnuva, 5 Ekim'de oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

