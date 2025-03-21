Mersin Spor Galatasaray'ı Ağırlıyor

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 11:30
Mersin Spor Galatasaray'ı Ağırlıyor

Mersin Spor, Galatasaray'ı Konuk Ediyor

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Bu heyecan dolu mücadele, yarın Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Maç Detayları

Karşılaşmanın hakem trio'sunu Kaan Büyükçil, Ali Şakacı ve Tolga Akkuşoğlu oluşturacak. Mersin Spor, geride kalan 21 maçta 11 galibiyet ve 10 yenilgi alarak ligde 7. sırada yer alıyor.

Diğer yandan, Galatasaray ise 21 karşılaşmada 12 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 5. basamakta bulunuyor. Her iki ekip de bu kritik maçta galibiyet için sahaya çıkacak.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun Sanayispor Kadın Futbol Süper Ligi'ne Yükseldi, Hedef Şampiyonluk
2
Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1 - 2 Atakaş Hatayspor
3
Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto'yu 3-0 Mağlup Etti
4
Türkiye Basketbol Ligi'nde 28. Hafta Maçları Tamamlandı
5
MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın İkinci Ayağı Marmaris'te Tamamlandı
6
Derbide İlk Golün Önemi: Galatasaray ve Fenerbahçe Rekabeti
7
Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması Mersin'de Başladı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor