Mersin Spor Galatasaray'ı Ağırlıyor

Mersin Spor, Galatasaray'ı Konuk Ediyor

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Bu heyecan dolu mücadele, yarın Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Maç Detayları

Karşılaşmanın hakem trio'sunu Kaan Büyükçil, Ali Şakacı ve Tolga Akkuşoğlu oluşturacak. Mersin Spor, geride kalan 21 maçta 11 galibiyet ve 10 yenilgi alarak ligde 7. sırada yer alıyor.

Diğer yandan, Galatasaray ise 21 karşılaşmada 12 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 5. basamakta bulunuyor. Her iki ekip de bu kritik maçta galibiyet için sahaya çıkacak.