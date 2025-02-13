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Mersinspor, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Yarı Finalde Karşılaşıyor

Mersinspor, Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükseldi ve yarı finalde Beşiktaş ile karşılaşarak final biletini amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:19
Mersinspor, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Yarı Finalde Karşılaşıyor

Mersinspor, Türkiye Kupası Yarı Finaline Hazır

Mersinspor, Türkiye Kupası organizasyonunda adını Dörtlü Final'e yazdırarak tarihindeki önemli bir başarıya daha imza attı. Başantrenör Can Sevim, yarı finalde karşılaşacakları Beşiktaş Fibabanka maçına kilitlenerek final hedeflerini ortaya koydu.

Beşiktaş İle Zorlu Maç Öncesi Hazırlıklar Sürüyor

Sevim, çeyrek finalde TOFAŞ'ı 101-95'lik skorla yenerek Dörtlü Final'e yükseldiklerini vurguladı. 2009-2010 sezonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi adıyla finale yükseldiklerini hatırlatan Sevim, o dönemde Fenerbahçe'ye kaybettiklerinden dolayı kupayı bir kez daha kazanma şansının peşinde olduklarını ifade etti.

Sevim: "Hedefimiz Kupa"

Yarı finalde, son maçında Anadolu Efes'i 85-80'le geçen Beşiktaş ile eşleşen Mersinspor, 14 Şubat'da Şanlıurfa'da oynanacak Dörtlü Final'de galip gelmeyi amaçlıyor. Sevim, "Kupada bir ilerleme kaydedebilmek için maç maç gitmemiz gerek. Rakiplerimiz güçlü fakat biz de gücümüzün farkındayız. Beraber mücadele ederek mümkün olan en iyi sonuca ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Taraftar Desteğiyle Mutluluk Duyuyoruz

Taraftarların kendilerine verdikleri destekten dolayı mutlu olduklarını belirten Sevim, "Taraftarımızla bütünleştiğimizde her zaman galip geliyoruz. Onların desteğiyle bu noktaya geldik. Şimdi, yarı finalde Beşiktaş'ı geçerek final oynamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mersinspor, Türkiye Kupası'nda final biletini almak için mücadele ederken, basketbolseverler de takımın bu tarihi yolculuğunu yakından takip ediyor.

Basketbol ING Türkiye Kupası'nda adını Dörtlü Final'e yazdıran Mersinspor, yarı finalde Beşiktaş...

Basketbol ING Türkiye Kupası'nda adını Dörtlü Final'e yazdıran Mersinspor, yarı finalde Beşiktaş Fibabanka'yı yenerek son maça kalmayı hedefliyor. Başantrenör Can Sevim, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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