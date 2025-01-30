Midtjylland-Fenerbahçe Maçına Dair Detaylar: Kadrolar ve Hakemler Açıklandı

Midtjylland ve Fenerbahçe Hazırlıklarını Tamamladı
UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında, Danimarka'nın Midtjylland takımı ile Fenerbahçe arasında oynanacak önemli karşılaşmanın ayrıntıları netleşti.
Maç Detayları
Stat: MCH Arena
Hakemler:
- Luis Godinho
- Rui Teixeira
- Pedro Almeida (Portekiz)
Takım Kadroları
Midtjylland: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andersson, Sorensen, Osorio, Simsir, Buksa
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
Her iki takım da şampiyonluk yolunda kritik bir mücadeleye çıkarken, taraftarlar bu maçta büyük bir heyecan yaşayacak.