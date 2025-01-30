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Midtjylland-Fenerbahçe Maçına Dair Detaylar: Kadrolar ve Hakemler Açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile Fenerbahçe arasındaki maça ait hakem ve kadrolar belli oldu.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 22:04
Midtjylland-Fenerbahçe Maçına Dair Detaylar: Kadrolar ve Hakemler Açıklandı

Midtjylland ve Fenerbahçe Hazırlıklarını Tamamladı

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında, Danimarka'nın Midtjylland takımı ile Fenerbahçe arasında oynanacak önemli karşılaşmanın ayrıntıları netleşti.

Maç Detayları

Stat: MCH Arena

Hakemler:

  • Luis Godinho
  • Rui Teixeira
  • Pedro Almeida (Portekiz)

Takım Kadroları

Midtjylland: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andersson, Sorensen, Osorio, Simsir, Buksa

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Her iki takım da şampiyonluk yolunda kritik bir mücadeleye çıkarken, taraftarlar bu maçta büyük bir heyecan yaşayacak.

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