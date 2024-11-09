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Milli Atletler Balkan Kros Şampiyonası'nda 12 Madalya Kazandı

Türk milli atletler, Romanya'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda 12 madalya kazanarak altı takım şampiyonluğu elde etti.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 16:01
Milli Atletler Balkan Kros Şampiyonası'nda 12 Madalya Kazandı

Türk Atletler Balkan Kros Şampiyonası'nda Parladı

Milli atletler, Romanya'da gerçekleştirilen Balkan Kros Şampiyonası'nda toplamda 12 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Büyük Başarılar ve Öne Çıkan İsimler

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, Compulung Moldevenesc kentindeki organizasyonda milli atletler güçlü rakiplerle yarıştı. Özellikle 20 yaş altı kategorisinde:

  • Kadınlar: Edibe Yağız
  • Erkekler: Ali Tunç

Bu sporcular altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

23 Yaş Altı ve Büyük Kadın Kategorileri

23 yaş altı kadınlarda Urkuş Işık ve erkeklerde Berke Emin Murathan da altın madalya sahibi oldu. Büyük kadınlarda ise Sümeyye Erol birinci olarak altın madalya kazanmıştır.

Gümüş ve Bronz Madalyalar

Milli atletlerden Viyan Adar, Merve Karakaya, Gamze Bulut Duvar ve Ayetullah Aslanhan gümüş madalya kazanma başarısını gösterdi. Bronz madalyalar ise Kıyasettin Kara, İsmail Taşyürek ve Özlem Kaya Alıcı tarafından elde edildi.

Takım Başarıları

Milli takımlar, Balkan Kros Şampiyonası'nda altı takım şampiyonluğu kazanarak Türk atletizminin uluslararası alandaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

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