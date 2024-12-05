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Milli Judocu Emirhan Karahan, 2028 Olimpiyatları için Hedefe Kitlendi

Emirhan Karahan, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na katılmak için var gücüyle çalışıyor ve madalya hayali kuruyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 11:04
Milli Judocu Emirhan Karahan, 2028 Olimpiyatları için Hedefe Kitlendi

Milli Judocu Emirhan Karahan'ın Hedefi: Los Angeles 2028

Milli judocu Emirhan Karahan, Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hedefiyle yoğun bir çalışma programına devam ediyor. On bir yaşında judoya başlayan Emirhan, bu sporda kazandığı başarılarla dikkat çekiyor.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

15 yaşından beri judo ile ilgilenen 23 yaşındaki milli sporcu, Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik, 3 Türkiye şampiyonluğu ve birçok ulusal ve uluslararası madalya elde etmiş durumda. Şu anda, Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM)'nde antrenmanlarına devam ediyor.

Eğitim ve Sporun Birlikteliği

Emirhan, eğitimine de önem veriyor; Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 4. sınıf öğrencisi. Emirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TOHM'da antrenmanların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Madalya Hedefi

10 madalya kazandığını ifade eden Emirhan, "Grand Prix'de, Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak için çalışıyorum. Türkiye bayrağını dalgalandırmak ve Los Angeles 2028'de madalya kazanmak istiyorum" dedi.

Antrenörün Güveni

Samsun TOHM'un judo başantrenörü Furkan Othan, Emirhan ile 7 yıldır birlikte çalıştıklarını belirtti. Othan, Emirhan'ın azim ve istikrarla hedeflerine ilerlediğini vurgulayarak, "Umuyorum ki bu azimle 2028 Olimpiyatları'nda başarı elde edecektir" şeklinde konuştu.

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