Minik Dansçılar Dünya Hip Hop Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Minik Dansçılardan Büyük Başarı

Minik dansçılar, Dünya Hip Hop Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde ederek, birer gümüş ve bronz madalya kazandı. Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilen bu organizasyonda, Türk dansçılar çeşitli kategorilerde yarıştı.

Öne Çıkan Performanslar

Melike Hüma Kaplan, Arya Atan ve Neslihan Koç'un yer aldığı ekip, minikler grup kategorisinde ikincilik elde etti. Ayrıca, Melike ve Arya'nın yer aldığı minik çiftler de bronz madalyanın sahibi oldu.

Böylece, minik dansçılar sadece yetenekleriyle değil, aynı zamanda kazanılan ödüllerle de Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etti.