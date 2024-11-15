Montella: 'Gruptan Birinci Çıkmak İçin Mücadele Edeceğiz'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yarın Galler ile oynayacakları UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçına dair önemli açıklamalarda bulundu. Kayseri'deki RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Montella, "Yarın seyircimizin karşısında gruptan birinci olarak çıkabilirsek mutlu olacağız. Hedefimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz," dedi.

Önemli Bir Maç Olacak

İtalyan teknik adam, maçın önemine vurgu yaparak, "Zorlu bir maça çıkacağız. Ligde ilk hedefimiz A Ligi'ne çıkabilmek. Biz, kendi futbolumuza konsantre olarak istediğimiz futbolu oynayarak sonuca ulaşmayı hedefliyoruz. Elimizden ne geliyorsa bu doğrultuda yapacağız," şeklinde konuştu.

Roma İddiaları ve Hedefler

Bir basın mensubunun Roma ile anılmasını hatırlatması üzerine Montella, "Spekülasyonlar var. Bunları duymak bana keyif veriyor. Ancak bu tür durumlar yaşandığında ilk görüşeceğim kişiler başkanımız ve futbol sorumlumuz olur," dedi.

Takım Ruhumuz Güçlü

Vincenzo Montella, milli takım olarak çok özel sonuçlar aldıklarını belirterek, "Futbolcular olmasaydı bunu başaramazdık. En büyük gururum, İzlanda ile oynanan son maçtaki atmosfer," ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Takım olarak kimliğimiz var. Biz her şartta beraberiz ve gelişebilecek bir milli takımımız var," dedi.

Sakatlıklar Üzüntü Veriyor

Montella, bazı oyuncuların sakatlıklara maruz kalmasının kendilerini üzdüğünü belirtti. "Çağlar ve İrfan gibi önemli oyuncularımızı bu süreçte kaybettik. Ama planlarımıza devam edeceğiz," dedi. Ayrıca, son İzlanda maçındaki kazanma gazetesinin devamını sürdürmek istediklerini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.