Muaythai Süper Lig 6. Ayak Finali Yarın Adana'da

Spor Toto Muaythai Süper Lig 6. ayak final müsabakaları yarın Adana'da gerçekleştirilecek. Organizasyonun final ayağı, ligde sezonun son önemli sınavlarından biri olacak.

Basın Toplantısı

Türkiye ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız, müsabakalar öncesi bir otelde düzenlenen basın toplantısında, son 3-4 yıldır çok iyi organizasyonlar düzenlediklerini söyledi.

Yıldız, "Bu organizasyona katılan sporcularımıza, antrenörlerimize ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Yarışacak tüm sporculara başarılar diliyorum."

Final Detayları ve Temsil

Spor Toto Muaythai Süper Lig'in 6. ayağında 8 final müsabakası yapılacak ve toplam 16 sporcu ringe çıkacak. Finallerin ardından şampiyon olan sporcular, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

Spor Toto Muaythai Süper Lig ve Profesyonel Yürütme Kurulu Başkanı Hakan Şahade yılın son final ayağının yapılacağını anımsattı. Şahade, federasyon olarak her geçen yıl çıtayı yükselttiklerini vurgulayarak, sakatlıksız bir final geçmesini diledi ve şampiyon sporculara Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Konuşmaların ardından organizasyona ringe çıkacak 16 sporcu yüz yüze gelerek poz verdi. Şampiyon sporcular, 17-25 Kasım tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

