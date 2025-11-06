Muğlalı Taekwondocu Zişan Koparan Avrupa Şampiyonasında

Muğla'nın Köyceğizli taekwondocusu Zişan Koparan, Alanya seçmelerini kazanıp 6-8 Kasım 2025'te Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:53
Muğlalı Taekwondocu Zişan Koparan Avrupa Şampiyonasında

Muğlalı Taekwondocu Zişan Koparan Avrupa Şampiyonasında

Yunanistan'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi taekwondo sporcusu Zişan Koparan, Avrupa Şampiyonası için Yunanistan'a gitti.

Alanya'da yapılan Milli Takım Seçmelerinde birincilik elde eden Koparan, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcusu olarak Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Muğla'yı temsil edecek.

Turnuva, 6-8 Kasım 2025 tarihlerinde Yunanistan'da yapılacak ve Avrupa'nın dört bir yanından gelen yıldız sporcuları buluşturacak.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Ülkemizi ve ilimizi gururla temsil edecek olan milli takımımıza başarılar diliyoruz" denildi.

MUĞLA’NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİ YUNUS EMRE ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ TAEKWONDO SPORCUSU ZİŞAN KOPARAN AVRUPA...

MUĞLA’NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİ YUNUS EMRE ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ TAEKWONDO SPORCUSU ZİŞAN KOPARAN AVRUPA ŞAMPİYONASINDA YARIŞMAK İÇİN YUNANİSTAN’A GİTTİ.

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'nin U19 takımıyla Süper Kupa'ya çııkma kararı TFF'yi de etkiledi
2
Muğlalı Taekwondocu Zişan Koparan Avrupa Şampiyonasında
3
İlhan Demir ESSF Yönetim Kurulu’na Seçildi
4
Göztepe'de Savunma Güçlü, Hücum Endişe Veriyor
5
Keltepe'de 12 Ay Spor Turizmi: Kaya Tırmanışı Başlıyor
6
Nwakaeme'nin Geri Dönüşü: Trabzonspor'da Gün Sayıyor
7
Erzurum GSİM: Sporda ve Gençlikte Türkiye Birinciliği

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek