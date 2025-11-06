Muğlalı Taekwondocu Zişan Koparan Avrupa Şampiyonasında

Yunanistan'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi taekwondo sporcusu Zişan Koparan, Avrupa Şampiyonası için Yunanistan'a gitti.

Alanya'da yapılan Milli Takım Seçmelerinde birincilik elde eden Koparan, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcusu olarak Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Muğla'yı temsil edecek.

Turnuva, 6-8 Kasım 2025 tarihlerinde Yunanistan'da yapılacak ve Avrupa'nın dört bir yanından gelen yıldız sporcuları buluşturacak.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Ülkemizi ve ilimizi gururla temsil edecek olan milli takımımıza başarılar diliyoruz" denildi.

MUĞLA’NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİ YUNUS EMRE ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ TAEKWONDO SPORCUSU ZİŞAN KOPARAN AVRUPA ŞAMPİYONASINDA YARIŞMAK İÇİN YUNANİSTAN’A GİTTİ.