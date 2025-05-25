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Mustafa Alper Avcı: 'Oyuncuların Hepsinin Hak Ettiği Bir Galibiyet Oldu'

Adana Demirspor, RAMS Başakşehir'i 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör Avcı, oyuncularını kutladı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 22:08
Mustafa Alper Avcı: 'Oyuncuların Hepsinin Hak Ettiği Bir Galibiyet Oldu'

Adana Demirspor'un Tarihi Galibiyeti

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor, konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, oyuncularının şampiyonluk ruhuyla sahaya çıktığını belirtti.

'Hak Ettiğimiz Bir Galibiyet Aldık'

Basın toplantısında konuşan Avcı, "Güzel bir galibiyet oldu. Oyuncuların hepsinin hak ettiği bir galibiyet aldık. Başakşehir'e karşı 10 kişi galip gelmek kolay değil. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Performans ve Gelişim Vurgusu

Göreve geldiklerinden bu yana takımın oyun anlamında gelişimini vurgulayan Avcı, "Eyüpspor ve Hatayspor maçları dışında sahada sürekli galibiyeti hak eden bir takımımız vardı. Bu galibiyet aslında geç gelen bir ödül oldu. Saha dışıyla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Bu gruba hep inandım. Hepsi çok iyi yerlere gelecek" şeklinde konuştu.

Gelecek İçin Umut Verdi

Avcı, "Maalesef bir süreç var. Olumlu yönde olması en büyük temennimiz. Önümüzdeki hafta son maçıma çıkacağım. Adana Demirspor büyük bir camia. Bu aile umarım hak ettiği yere gelir. Hepsiyle bir yerde mutlaka yollarımız kesişir" diyerek gelecek için umut verdi.

Trendyol Süper Lig 37. Haftasında RAMS Başakşehir ile Adana Demirspor takımları Başakşehir Fatih...

Trendyol Süper Lig 37. Haftasında RAMS Başakşehir ile Adana Demirspor takımları Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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