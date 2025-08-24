Nesine 2. Lig'de İlk Hafta: Bursaspor ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Lider

Nesine 2. Lig'de İlk Hafta Sonuçları
Nesine 2. Lig'de sezonun ilk haftası geride kaldı. Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta ise Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor haftayı lider bitirdi.
Kırmızı Grup
TAKIMLAROGBMAYAVP1.BURSASPOR110080832.ISPARTA 32110060633.MENEMEN FK110041334.ALİAĞA FUTBOL110021135.GÜZİDE GEBZESPOR110021136.ANKARA DEMİRSPOR110010137.MUŞSPOR110010138.68 AKSARAY BELEDİYESPOR101000019.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL1010000110.KCT 1461 TRABZON FK1010000111.KIRKLARELİSPOR1010000112.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR100112-1013.SOMASPOR100112-1014.FETHİYESPOR100101-1015.MARDİN 1969100101-1016.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU100114-3017.ADANASPOR100106-6018.YENİ MALATYASPOR100108-8-6Not: Yeni Malatyaspor'un 6 puanı silinmiştir.
Beyaz Grup
TAKIMLAROGBMAYAVP1.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR110020232.BATMAN PETROLSPOR110021133.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR110010134.ADANA 01101044015.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR101044016.BUCASPOR 1928101033017.KARAMAN FK101033018.ALTINORDU101011019.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR1010110110.KARACABEY BELEDİYESPOR1010110111.KEPEZSPOR1010110112.MERKÜR JET ERBAASPOR1010110113.MKE ANKARAGÜCÜ1010110114.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI1010000115.İSKENDERUNSPOR1010000116.MUĞLASPOR0000000017.SULTAN SU İNEGÖLSPOR100112-1018.GMG KASTAMONUSPOR100101-1019.BEYKOZ ANADOLUSPOR100102-20