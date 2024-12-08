Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Liderlik Değişti: Motolux 68 Aksarayspor Zirveye Çıktı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 15. Haftanın Özeti

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 15. haftanın sonunda Motolux 68 Aksarayspor, yaptığı başarılı performansla liderlik koltuğuna oturdu. Haftaya lider giren Serik Belediyespor, en yakın takipçisi olan Aksaray temsilcisiyle karşı karşıya geldi.

Aksaray Temsilcisinin Zaferi

Karşılaşmayı 3-1 gibi net bir skorla kazanan Motolux 68 Aksarayspor, puan cetvelinde üst sıralara tırmandı ve böylece liderliği ele geçirdi.

Puan Durumu Güncellendi

15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu ise şöyle: