Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Liderlik Değişti: Motolux 68 Aksarayspor Zirveye Çıktı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 15. Haftanın Özeti
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 15. haftanın sonunda Motolux 68 Aksarayspor, yaptığı başarılı performansla liderlik koltuğuna oturdu. Haftaya lider giren Serik Belediyespor, en yakın takipçisi olan Aksaray temsilcisiyle karşı karşıya geldi.
Aksaray Temsilcisinin Zaferi
Karşılaşmayı 3-1 gibi net bir skorla kazanan Motolux 68 Aksarayspor, puan cetvelinde üst sıralara tırmandı ve böylece liderliği ele geçirdi.
Puan Durumu Güncellendi
15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu ise şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|Ay
|P
|1. Motolux 68 Aksarayspor
|15
|12
|3
|0
|37
|2. Serik Belediyespor
|15
|11
|3
|1
|36
|3. Menemen FK
|15
|9
|2
|4
|29
|4. Çimentaş Elazığspor
|15
|8
|4
|3
|28
|5. Beyoğlu Yeni Çarşıspor
|15
|8
|4
|3
|27
|6. Bucaspor 1928
|15
|8
|3
|4
|26
|7. Artı Değer Vanspor
|15
|7
|3
|5
|24
|8. Karacabey Belediyespor
|15
|7
|3
|5
|24
|9. Karaman FK
|15
|5
|5
|5
|20
|10. Somaspor
|15
|6
|2
|7
|20
|11. Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi
|15
|4
|7
|4
|19
|12. Ankara Demirspor
|15
|3
|7
|5
|12
|13. Merkür Jet Erbaaspor
|15
|4
|4
|7
|12
|14. Nazilli spor
|15
|3
|3
|9
|10
|15. Belediye Derince spor
|15
|1
|7
|7
|6
|16. Diyarbakır spor
|15
|1
|6
|8
|5
|17. Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu
|15
|2
|3
|10
|4
|18. Giresun spor
|15
|1
|1
|13
|1