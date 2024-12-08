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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Liderlik Değişti: Motolux 68 Aksarayspor Zirveye Çıktı

Motolux 68 Aksarayspor, 15. hafta sonunda liderlik koltuğunu ele geçirerek Kırmızı Grup'ta fark yarattı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 16:18
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Liderlik Değişti: Motolux 68 Aksarayspor Zirveye Çıktı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 15. Haftanın Özeti

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 15. haftanın sonunda Motolux 68 Aksarayspor, yaptığı başarılı performansla liderlik koltuğuna oturdu. Haftaya lider giren Serik Belediyespor, en yakın takipçisi olan Aksaray temsilcisiyle karşı karşıya geldi.

Aksaray Temsilcisinin Zaferi

Karşılaşmayı 3-1 gibi net bir skorla kazanan Motolux 68 Aksarayspor, puan cetvelinde üst sıralara tırmandı ve böylece liderliği ele geçirdi.

Puan Durumu Güncellendi

15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu ise şöyle:

TakımOGBMAyP
1. Motolux 68 Aksarayspor15123037
2. Serik Belediyespor15113136
3. Menemen FK1592429
4. Çimentaş Elazığspor1584328
5. Beyoğlu Yeni Çarşıspor1584327
6. Bucaspor 19281583426
7. Artı Değer Vanspor1573524
8. Karacabey Belediyespor1573524
9. Karaman FK1555520
10. Somaspor1562720
11. Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi1547419
12. Ankara Demirspor1537512
13. Merkür Jet Erbaaspor1544712
14. Nazilli spor1533910
15. Belediye Derince spor151776
16. Diyarbakır spor151685
17. Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu1523104
18. Giresun spor1511131

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