Nesine 3. Lig'de 7. Hafta Puan Durumu

Nesine 3. Lig'in 7. Haftası Tamamlandı
Lig mücadelesinin 7. haftasında, Nesine 3. Lig'deki takımların durumu netleşti. Her grupta liderler belirlendi.
1. Grup Lideri: Karşıyaka
1. Grup'ta, Karşıyaka 7 haftada 16 puanla zirvede yer alırken, Bursaspor 15 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Puan Durumu
- 1. Karşıyaka - 16 puan
- 2. Bursaspor - 15 puan
- 3. Kütahyaspor - 15 puan
- 4. Silifke Belediye Spor - 14 puan
- 5. Muş Spor - 13 puan
2. Grup Lideri: Silivrispor
2. Grup'ta Silivrispor hafta sonunda 16 puanla liderlik koltuğunu kaparken, Uşak Spor ikinci sırada bulunuyor.
Puan Durumu
- 1. Silivrispor - 16 puan
- 2. Uşak Spor - 15 puan
- 3. Muğlaspor - 14 puan
3. Grup Lideri: Küçükçekmece Sinopspor
3. Grup'ta Küçükçekmece Sinopspor 16 puanla liderliğini sürdürmektedir.
Puan Durumu
- 1. Küçükçekmece Sinopspor - 16 puan
- 2. Ayvalıkgücü - 16 puan
4. Grup Lideri: Mardin 1969
4. Grup'ta ise Mardin 1969 17 puanla zirvede yer alıyor.
Puan Durumu
- 1. Mardin 1969 - 17 puan
- 2. Orduspor 1967 - 16 puan
Gruplardaki rekabet, takip eden haftalarda daha da kızışacak.