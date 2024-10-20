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Nesine 3. Lig'de 7. Hafta Puan Durumu

Nesine 3. Lig'in 7. haftası tamamlandı, gruplardaki liderler belirli oldu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 22:11
Nesine 3. Lig'de 7. Hafta Puan Durumu

Nesine 3. Lig'in 7. Haftası Tamamlandı

Lig mücadelesinin 7. haftasında, Nesine 3. Lig'deki takımların durumu netleşti. Her grupta liderler belirlendi.

1. Grup Lideri: Karşıyaka

1. Grup'ta, Karşıyaka 7 haftada 16 puanla zirvede yer alırken, Bursaspor 15 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Puan Durumu

  • 1. Karşıyaka - 16 puan
  • 2. Bursaspor - 15 puan
  • 3. Kütahyaspor - 15 puan
  • 4. Silifke Belediye Spor - 14 puan
  • 5. Muş Spor - 13 puan

2. Grup Lideri: Silivrispor

2. Grup'ta Silivrispor hafta sonunda 16 puanla liderlik koltuğunu kaparken, Uşak Spor ikinci sırada bulunuyor.

Puan Durumu

  • 1. Silivrispor - 16 puan
  • 2. Uşak Spor - 15 puan
  • 3. Muğlaspor - 14 puan

3. Grup Lideri: Küçükçekmece Sinopspor

3. Grup'ta Küçükçekmece Sinopspor 16 puanla liderliğini sürdürmektedir.

Puan Durumu

  • 1. Küçükçekmece Sinopspor - 16 puan
  • 2. Ayvalıkgücü - 16 puan

4. Grup Lideri: Mardin 1969

4. Grup'ta ise Mardin 1969 17 puanla zirvede yer alıyor.

Puan Durumu

  • 1. Mardin 1969 - 17 puan
  • 2. Orduspor 1967 - 16 puan

Gruplardaki rekabet, takip eden haftalarda daha da kızışacak.

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