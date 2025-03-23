New York Knicks, Washington Wizards'ı Mağlup ederek İki Maç Sonra Kazandı

New York Knicks, İki Maç Aradan Sonra Galip Geldi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Washington Wizards'ı 122-103 mağlup ederek iki maç aradan sonra zaferle tanıştı. Bu galibiyet, Knicks'in sezondaki 44. galibiyeti oldu.

Maçın Öne Çıkan İsimleri

Knicks'in yıldızı Karl-Anthony Towns, 31 sayı ve 11 ribauntluk performansıyla "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu. Ayrıca Mikal Bridges 27 sayıyla, OG Anunoby ise 23 sayıyla galibiyete destek verdi.

Wizards Performansı

Washington Wizards'ta ise Kyshawn George 15 sayı ve 10 ribaunt ile dikkat çekerken, Jordan Poole 25 sayıya ulaşmasına rağmen takımının sezonun 55. mağlubiyetini önleyemedi.

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