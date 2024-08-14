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Olimpiyat Gümüş Madalyasıyla Malatya'ya Dönen Hatice Akbaş Coşkuyla Karşılandı

Olimpiyat ikinci Hatice Akbaş, Malatya'da gümüş madalyasıyla karşılandı, gençlere spor tavsiyelerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 17:06
Olimpiyat Gümüş Madalyasıyla Malatya'ya Dönen Hatice Akbaş Coşkuyla Karşılandı

Olimpiyat İkincisi Hatice Akbaş Malatya'ya Döndü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan gümüş madalya ile dönen milli boksör Hatice Akbaş, memleketi Malatya'da muhteşem bir karşılama töreniyle karşılandı. Davul ve zurna eşliğinde kutlanan bu özel gün, Akbaş için unutulmaz anlara sahne oldu.

Karşılamada Duygusal Anlar

Hatice Akbaş, Malatya Havalimanı'nda düzenlenen törende, çiçeklerle dolu bir atmosferde karşılandı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Akbaş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Altın madalya hayalim ama gümüşte mutluyum”

Akbaş, ilk olimpiyat deneyiminde gümüş madalya kazanmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. "Büyük emek verdim, elim boş dönmedim. Altın madalya istiyordum ama finalde heyecanımı yönetemedim. Bunun içinde şükran duyuyorum. Babamla verdiğimiz mücadele sonucu gümüş madalya bize nasip oldu,” ifadelerini kullandı.

Malatya’nın Destekleri Unutulmadı

Hatice Akbaş, memleketi Malatya’ya olan sevgisini dile getirerek, “Malatyalılar her zaman yanımda ve destekçilerim oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum,” dedi.

Genç Sporculara Umut Verdi

Genç sporculara da tavsiyelerde bulunan Akbaş, “Pes etmemek lazım. Küçük yerlerden de başarı elde edilebiliyor. Bunu ben de kanıtladım. Spor yapan gençlerimize hedeflerine ulaşabilmeleri için emek vermelerini öneriyorum,” şeklinde konuştu.

2028 Hedefi: Altın Madalya

2028 Los Angeles Olimpiyatları için bir hedef belirleyen Akbaş, “Gümüş madalya aldık ama altın hayalini kuruyoruz. Umarım 2028’de o madalyayı da kazanırım,” dedi.

Hatice Akbaş, konuşmasının ardından tarihi Malatya sokaklarında üstü açık bir otobüsle şehir turu yaparak, coşkusunu vatandaşlarla paylaştı.

Karşılama törenine MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan da katılarak, Akbaş’ı tebrik ettiler.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş'ı, memleketi...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş'ı, memleketi Malatya'da Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, (sol 3), MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, (sağda), Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan (sol 2) ile Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz (solda) karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş'ı, memleketi...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş'ı, memleketi Malatya'da Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, (sol 3), MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, (sağda), Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan (sol 2) ile Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz (solda) karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş'ı, memleketi...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş'ı, memleketi Malatya'da Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, (sol 3), MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, (sağda), Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan (sol 2) ile Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz (solda) karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş'ı, memleketi...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş'ı, memleketi Malatya'da Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, (sol 3), MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, (sağda), Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan (sol 2) ile Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz (solda) karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş'ı, memleketi...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş'ı, memleketi Malatya'da Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, (sol 3), MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, (sağda), Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan (sol 2) ile Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz (solda) karşıladı.

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