Onvo Büyükçekmece, Başantrenörlüğe Ozan Bulkaz'ı Getirdi

İstanbul ekibi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni döneme Bulkaz ile başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Onvo Büyükçekmece Basketbol, başantrenörlük görevine Ozan Bulkaz'ı getirdi.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Bulkaz ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ozan Bulkaz daha önce Uşak Sportif, Trabzonspor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Konyaspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'da görev yapmıştı.