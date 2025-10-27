Osman Aşkın Bak'tan GönüllüyüzBİZ'e Davet: Gençlere Gönüllülük Çağrısı

Bakan Osman Aşkın Bak, GönüllüyüzBİZ platformuna üye çağrısı yaptı. 166 üniversitede 406 bini aşkın öğrenci gönüllülük dersi aldı; platform 494.797 gönüllüye ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan GönüllüyüzBİZ'e Davet

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlıktaki konferans salonunda düzenlenen Gönüllülük Strateji Belgesi ve GönüllüyüzBİZ Proje Destek Çağrısı lansmanında gençleri platforma üye olmaya çağırdı.

Gönüllülük eğitimi yaygınlaşıyor

Bak, 2020-2021 akademik yılından itibaren üniversitelerde verilen "Gönüllülük Çalışmaları" dersine dikkat çekerek, "Bugün itibariyle 166 üniversitede 406 bini aşkın öğrencimiz bu dersi alarak gönüllülüğü sadece bir kavram değil, toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirdi" ifadelerini kullandı.

Bakan, dersin etkinliğini artırmak amacıyla hazırlandığını belirttiği "ders planı ve uygulama kılavuzu" ile ders içeriğine ortak bir standart getirildiğini ve gönüllülük eğitiminde kalite birliğinin sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Platform verileri ve çağrı

GönüllüyüzBİZ platformunun gençleri ve gönüllü arayan kurumları buluşturduğunu aktaran Bak, platform verilerini şu sözlerle paylaştı: "Ekim ayı itibariyle GönüllüyüzBİZ platformunda gönüllü sayısı 494 bin 797'ye, gönüllü arayan kurum sayısı 3.540'a, verilen ilan sayısı da 42 bin 752'ye ulaştı."

Bakan gençleri siteye üye olmaya davet ederek, "Herkesin giriş yapmasını istiyoruz. GönüllüyüzBİZ diye siteye giriyorsunuz. Orada iyi niyet beyanını imzalıyorsunuz, üye oluyorsunuz. Arkadaşlarınızı da üye yapıyorsunuz. O çok önemli. Gençleri toplumsal sorumluluk üstlenmeye, dayanışma içinde hareket etmeye ve gönüllülüğü hayatın her alanında bir yaşam biçimi haline getirmeye davet ediyoruz." dedi.

Projeler, destek ve toplumsal dayanışma

Bak, bakanlığın bünyesindeki Damla Gönüllülük Hareketi ve Komşum Projesi gibi girişimlerle yaşlı ziyaretleri, çevre temizliği, fidan dikimi, kütüphane kurulumu ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım gibi faaliyetlerin yürütüldüğünü belirtti.

Gazze'deki insani duruma ilişkin duygularını paylaşan Bak, "Eğer çocuklar öldürürken sesinizi yükseltmiyorsanız, o zaman vicdanınızı sorgulamanız lazım. Çünkü bu millet her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında. Bir yere gittiniz... Bir göz size bakıyor, yardım istiyorsa ona yardım etmiyorsanız kendinizi sorgulayın." sözlerine yer verdi.

Gönüllülük projelerine maddi destek de sağlandığını belirten Bakan Bak, "Nerede bir iyilik çağrısı varsa orada olacağız. Gönüllülük çalışmaları dersini veren akademisyenlerimize yönelik başlattığımız proje destek çağrısı kapsamında 30 milyon lira bütçe ayırdık. 200 projeye 30 milyon lira destek vereceğiz." dedi.

Gönüllülük Strateji Belgesi hedefleri

Bakan, gönüllülük ekosisteminde yer alan kurumların ortak vizyonla hareket etmesini sağlayacak Gönüllülük Strateji Belgesi'nin temel hedef alanlarını şöyle sıraladı: "Dijital ve yapay zeka gönüllülüğü, sıfır atık ve çevre gönüllülüğü, gönüllülük çevrim içi eğitim modülü ve kapasite geliştirme, aile gönüllülüğü ve toplumsal dayanışma kültürü, gönüllülüğün tanınması ve etki ölçümü, ruhsal iyi oluş ve gönüllülük faaliyetleri, uluslararası gönüllülük ve kültürel diplomasi."

Program sonunda Bakan Bak öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlıktaki konferans salonunda düzenlenen Gönüllülük Strateji Belgesi ve GönüllüyüzBİZ Proje Destek Çağrısı'nın lansman programına katılarak konuşma yaptı.

