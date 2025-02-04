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Pallacanestro Reggiana, Aliağa Petkimspor'u Uzatmada Geçti!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Pallacanestro Reggiana, Aliağa Petkimspor'u uzatmalarda 91-87 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 22:34
Pallacanestro Reggiana, Aliağa Petkimspor'u Uzatmada Geçti!

Şampiyonlar Ligi Heyecanı!

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nun ikinci hafta mücadelesinde, Pallacanestro Reggiana uzatma bölümünde Aliağa Petkimspor'u 91-87'lik skorla mağlup etti.

Maç Detayları

Karşılaşma, büyük bir çekişmeye sahne olurken, iki ekibin de gayretleri göz kamaştırdı. İtalyan ekibi Pallacanestro Reggiana, bu alanda elde ettiği galibiyet ile grup mücadelelerinde önemli bir avantaj sağladı.

Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğindeki bu zorlu mücadele, basketbol severlere de heyecan dolu anlar yaşattı.

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