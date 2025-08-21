Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi Play-off'unda Samsunspor'u 2-1 Yendi

DOLAR
Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Tomasson ve Palmer-Brown'un golleri karşılaşmaya damga vurdu.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 23:04
Panathinaikos: 2 - Samsunspor: 1

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Panathinaikos, konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

50. dakikada Samsunspor atağında topu ceza sahası yayına kadar taşıyan Ntcham'ın sert şutunda, kaleci Dragowski meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden kornere çeldi.

51. dakikada Samsunspor, Emre Kılınç'ın kullandığı kornerde ceza alanı içinde iyi yükselen Tomasson'un kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

64. dakikada Panathinaikos atağında Kiriakopoulos'un ceza sahasına ortasına yükselen Swiderski'nin kafa vuruşunda top kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

65. dakikada ev sahibi takımın atağında yaklaşık 20 metreden Touba'nın sert şutunda, direğe çarpan topu Van Drongelen kornere gönderdi.

66. dakikada Panathinaikos eşitliği sağladı. Tete'nin ortasında defanstan seken top arka direkte Kiriakopoulos'un önünde kaldı ve onun sert vuruşu kaleci Okan Kocuk'un elleri arasından ağlarla buluştu: 1-1.

74. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Tete'nin kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde iyi yükselen Palmer-Brown topu kafayla ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmayı Panathinaikos 2-1 kazanarak tur için avantaj elde etti.

