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Paris 2024: Faith Kipyegon 1500 Metrede Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Faith Kipyegon kadınlar 1500 metrede altın madalya kazanarak rekorunu geliştirdi.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 00:35
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 00:35
Paris 2024: Faith Kipyegon 1500 Metrede Altın Madalya Kazandı

Faith Kipyegon Paris 2024 Olimpiyatlarında Rekor Kırdı

Paris, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 1500 metre finalinde Kenyalı sporcu Faith Kipyegon, kendi previous olimpiyat rekorunu geliştirerek altın madalya kazandı.

Final Yarışması ve Sonuçlar

Final mücadelesi, tarihi Stade de France stadyumunda gerçekleşti. Faith Kipyegon, 3:51.29'luk derecesiyle Tokyo 2020'deki 3:53.11'lik rekorunu geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.

Diğer Madalya Kazananlar

Bu disiplinde gümüş madalya, Avustralyalı sporcu Jessica Hull tarafından 3:52.56'lık sürede elde edildi. Bronz madalya ise, Büyük Britanyalı Georgia Bell 3:52.61'lik derecesiyle kazandı.

Faith Kipyegon'un bu rekoru, sadece onu değil, aynı zamanda kenyalı atletizminde de bir dönüm noktası olarak kaydedildi.

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