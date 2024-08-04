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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar Futbol Yarı Finalleri Belli Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar futbol yarı final eşleşmeleri tamamlandı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 01:18
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 01:18
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar Futbol Yarı Finalleri Belli Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Futbol Kadınlarda Yarı Finaller

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadın futbolu için yarı final eşleşmeleri doğrulandı. Müsabakalar Paris, Lyon, Nantes ve Marsilya'da gerçekleştirildi.

Yarı Final Eşleşmeleri

Yarı finalde mücadele eden takımlar, özellikle son dakikalarında heyecan dolu çatışmalarla sahne aldı. Uzatmalarda 1-0'lık skorla Japonya'yı mağlup eden ABD, Fransa'yı 1-0'lık skorla geçen Brezilya, normal süresi 2-2 biten drama dolu maçta Kolombiya'yı uzatma ve penaltılarda 6-4 yenen İspanya, ve uzatma dakikalarında Kanada'yı 4-2'lik eşitlikle geçerek penaltılarda başarı gösteren Almanya finale adını yazdırdı.

Yarı Final Programı

6 Ağustos Salı günü yapılacak olan yarı final müsabakalarının Türkiye Saati ile programı şu şekildedir:

  • 19.00 - ABD vs. Almanya (Lyon)
  • 21.00 - Brezilya vs. İspanya (Marsilya)

Futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor!

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