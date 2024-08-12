Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Kapanış Töreni Gerçekleşti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Kapanış Töreni

Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları, düzenlenen muhteşem bir kapanış töreni ile sona erdi. Stade de France’ta gerçekleşen organizasyona 80 bin kişi katıldı. Törene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach gibi önemli isimler de katıldı.

Törende Duygu Dolu Anlar

Olimpiyat ateşini tarihi Tuileries Bahçesi'nde söndüren Fransız yüzücü Leon Marchand ile başlayan tören, Fransa marşı ile devam etti. 204 ülkenin yanı sıra Mülteci Olimpiyat Takımı'nın bayrağı da stada getirildi.

Türk Bayrağını Taşıyan Sporcular

Türkiye'nin bayrağını, oyunlarda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ve bronz madalya sahibi milli güreşçi Taha Akgül gururla taşıdı. Stadyuma sporcu kafilelerinin gelişi, müzikler eşliğinde gerçekleştirildi.

Sifan Hassan'dan Anlamlı Mesaj

Organizasyondaki son madalya töreninde, kadınlar maratonunda altın madalya kazanan Etiyopya asıllı Hollandalı sporcu Sifan Hassan başörtüsü ile sahneye çıkarak önemli bir mesaj verdi. Fransa, daha önce açılış törenine başörtüsüyle katılmayı yasaklamıştı.

Olimpiyat Bayrağı ABD'ye Teslim Edildi

Görsel şovlarla süslenen kapanış töreninde, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo olimpiyat bayrağını 2028 Olimpiyat Oyunları’nı düzenleyecek Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass’a teslim etti. Bayrağı, ABD'li cimnastikçi Simone Biles ile birlikte aldı, ardından ünlü aktör Tom Cruise ile sahneye inerek dikkat çekti.

Eğlenceli Performanslar

Özel performanslarla dolu olan tören, Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish ve Snoop Dogg gibi sanatçıların hazırlanmış konserleriyle renklendi. Kapanış, muhteşem bir havai fişek gösterisi ile tamamlandı.