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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılıkta Altın Madalya Çin'in

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılıkta erkekler 25 metre havalı tabancada altın madalya Çinli sporcu Yuehong Li'ye gitti.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 20:17
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılıkta Altın Madalya Çin'in

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılıkta Unvan Sahibleri Belli Oldu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşında erkekler 25 metre havalı tabanca kategorisinde madalyalar dağıtıldı. Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen heyecanlı yarışmalar sonunda, Çinli sporcu Yuehong Li altın madalyanın sahibi oldu.

Favori Yuehong Li Zirvede

Yuehong Li, yarışmayı 32 puanla tamamlayarak altın madalyayı kazanırken, güçlü performansıyla dikkat çekti.

Diğer Madalya Sahipleri

Yarışmada gümüş madalaya ise Güney Koreli sporcu Yeongjae Cho 25 puanla ulaşırken, Çinli Xinjie Wang ise 23 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

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