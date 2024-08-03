Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Qinwen Zheng Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tenis Başarısı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda teniste önemli bir başarı yaşandı. Tek kadınlar kategorisinde Çinli tenisçi Qinwen Zheng, altın madalyayı kazanarak büyük bir zafer elde etti.

Final Mücadelesi

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda gerçekleşen finalde Zheng, Hırvat tenisçi Donna Vekic ile karşılaştı. İki set üzerinden gerçekleştirilen bu mücadele yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Zaferin Detayları

Qinwen Zheng, rakibi Vekic'i 6-2 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Bu zafer, Zheng'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu ve Çin tenis tarihine de yeni bir başarı ekledi.

Bu sonuç, Paris 2024 Olimpiyatları'nın en dikkat çekici anlarından birini oluşturdu ve tenis dünyasında büyük yankı uyandırdı.