Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Yuka Kagami Altın Madalyayı Kazanıyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Güreş Mücadelesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, güreş branşında büyük bir heyecana ev sahipliği yapıyor. Kadınlar 76 kiloda mücadele eden sporcular arasından, finalde öne çıkan isim Japon güreşçi Yuka Kagami oldu.

Final Mücadelesi ve Sonuçlar

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen final karşılaşmasında, Yuka Kagami, ABD'li Kennedy Alexis Blades ile karşılaştı. Zorlu geçen bu mücadelede Kagami, rakibini yenerek altın madalya kazandı.

Bronz Madalya Sahipleri

Kategoride bronz madalyanın sahibi ise Kübalı sporcu Milaimy de la Carid Marin Potrille ile Kolombiyalı Tatiana Renteria oldu. Her iki sporcu da başarılı performanslarıyla göz doldurdu.

Bu önemli başarı, Japon güreşinin uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha göstermiş oldu.