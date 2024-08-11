Paris 2024 Olimpiyatları: ABD Kadın Basketbol Takımı Şampiyonluk Sevinci

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Şampiyonluk Mücadelesi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar basketbol finalinde ABD Kadın Basketbol Takımı, ev sahibi Fransa'yı 67-66 yenerek altın madalya kazandı. Bu heyecan dolu karşılaşma, Paris'te bulunan Bercy Arena'da gerçekleştirildi.

Mücadele Dolu Bir Final

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 15-9 önde tamamlayan ABD, devreye eşitlikle 25-25 girdi. Üçüncü çeyrekte 45-43 önde olan ABD, son dakikaları oldukça çekişmeli geçen maçı 67-66 kazanmayı başardı.

Altın Madalya Sevinci

Bu sonuçla birlikte ABD Kadın Basketbol Takımı, erkeklerin ardından kadınlar kategorisinde de olimpiyatlarda altın madalya alma başarısını elde etmiş oldu. Ayrıca, Avustralya turnuvayı üçüncü, Belçika ise dördüncü sırada tamamladı.